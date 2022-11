Une nouvelle crique pour prendre de la hauteur

Grimper sans cordes

Dans cette future Cove (mot anglais désignant une petite baie ou crique protégée), les adeptes pourront donc pratiquer en toute sécurité ce qu’on appelle couramment le bouldering, ou le bloc. «L’escalade de bloc, c’est de l’escalade, mais sans harnais et sans cordes, et à de faibles hauteurs, soit quatre ou cinq mètres de hauteur maximum. Les matelas et tapis de chute [ou crashpads] font office de protection. Comme en gymnastique, on peut tomber de ces hauteurs en toute sécurité», explique l’entrepreneur bilingue, qui pratique l’escalade depuis 2010.

Si les possibilités pour faire du bloc en extérieur sur des parois rocheuses sont nombreuses dans la province, il n’existe actuellement qu’une salle d’escalade en intérieur, le Wallnuts Climbing Center, dédiée à la fois à l’escalade à la corde et au bloc. C’est dans ce centre d’escalade, ouvert dans les années 90 à St. John’s, que Joel Harvie et Daniel Alacoque ont travaillé jusqu’au début d’octobre, notamment comme instructeur et entraîneur.

«N’importe qui peut grimper!»

Pour faire du bloc, rien de plus simple: on suit une très courte formation de sécurité (comment chuter sur les matelas), on enfile des chaussons d’escalades, et c’est parti pour les hauteurs! Nul besoin de partenaire, ni d’une foule d’équipements. Cette simplicité et cette accessibilité en font d’ailleurs un sport de plus en plus populaire. En 2021, «63% des salles d’escalade qui ont ouvert leur porte en Amérique du Nord étaient des salles de bloc» selon une publication du Climbing Business Journal, et ce, en plein contexte de pandémie.

L’équipe fondatrice souhaite ainsi mettre en avant cet aspect accessible du bloc. «Une de nos valeurs fondamentales, c’est l’inclusivité. Généralement, les gens pensent que c’est un peu risqué et difficile de grimper, mais ce n’est pas vrai! On veut changer et pousser cette idée que l’escalade de bloc, c’est pour tout le monde. […] N’importe qui peut grimper!» souligne l’entrepreneur bilingue.