Une année pleine d’activités à l’ACFSJ

Cody Broderick

IJL – Réseau.Presse – Le Gaboteur

Après un petit délai de quelques minutes, le directeur général de l’ACFSJ, Louis-Christophe Villeneuve et sa présidente, Mélisande Alric, ouvrent le bal dans le théâtre du CGV, accueillant le trentaine de participants qui ont assisté en présentiel et en virtuel.

Succès et défis

Si la dernière année financière a été marquée par des défis liés à la pandémie de COVID-19, les activités organisées par l’ACFSJ «sont restées assez diversifiées» selon monsieur Villeneuve, qui a repris le poste de direction après le départ d’Émilie Marchal en juillet 2021.

Depuis qu’il dirige le navire, le directeur général a assuré l’exécution de plusieurs activités telles que les cours de Yoga et Zumba, des cours de français, la bibliothèque roulante et la reprise de location externe du bâtiment après que des restrictions liées à la pandémie se sont allégées. Il remarque que les activités, notamment les cours de français, touchent de plus en plus de personnes. «Je ne sais pas ce qui s’est passé!» avoue-t-il avec enthousiasme.

Alors que la plupart des inscriptions aux cours se font «en vagues», les familles s’inscrivant surtout en été, et les seniors en automne par exemple, de plus en plus d’anglophones et d’étudiants y participent. «Pas seulement pour les cours de français», note la direction, mais également pour d’autres événements où les gens peuvent pratiquer la langue de Molière.

L’association a terminé l’année fiscale avec un excédent d’environ 21 000$ dont les membres ont voté 15 000$ à placer dans une réserve pour assurer la continuité des opérations.

Avec tous ses succès, l’année n’a pas été exempte de défis. monsieur Villeneuve note particulièrement une pénurie de main d’œuvre et un financement opérationnel contraint. Malgré tout, il est reconnaissant envers sa prédécesseure pour avoir «préparé un bateau prêt à emporter dans n’importe quel vent!».

Élections: «le fun commence!»

Après une succession de divers rapports, la présidente de l’AGA, Karina Lamontagne, a déclaré l’heure des élections pour le conseil d’administration: «le fun commence!» rigole-t-elle.

Au cours de l’exercice, le conseil d’administration a déjà connu quelques changements. Élue en 2021 pour un mandat de deux ans, l’ancienne vice-présidente de l’ACFSJ, Danielle Morin, s’est retirée en février dernier pour des raisons personnelles. L’ancienne présidente, Mélisande Alric, a également démissionné un an avant la fin de son mandat. Ces démissions ont laissé deux postes intérimaires d’un an ouverts en plus des deux autres postes des membres ayant terminé leur mandat cette année.

Quant à la composition du nouveau conseil d’administration, Charly Mini a pris le rôle de président, avec les membres Caroline Fortune, Yacine Amiroule, Jasmine Jassur et Étienne Villaume.

Les yeux fixés sur l’avenir

Si le budget prévisionnel de cette année est «pal mal similaire de l’année précédente», Charly Mini explique que l’ACFSJ «espère ne pas être trop dépendant sur Patrimoine Canada,» qui alloue une somme annuelle de presque $235 000 jusqu’à 2025 pour le fonctionnement de l’organisme.

De nouveaux projets et partenariats voient le jour pour atteindre ce but: notamment un nouveau programme d’après-école depuis septembre dernier, service qui était auparavant géré par la FPFTNL, et une participation aux Jeux d’été du Canada, qui auront lieu à St. John’s en août 2025.

Si l’ACFSJ attend toujours une demande d’aide des organisateurs des Jeux, l’organisme espère en faire partie intégrante surtout en comblant le vide de bénévoles d’expression française.