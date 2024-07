Appel aux artistes et écrivain.es

Vous écrivez ou vous faites de l’art de manière professionnelle ou dans votre temps perdu? Et vous aimeriez commencer un nouveau projet?

Le Gaboteur Inc., la corporation qui publie le seul journal d’expression française à Terre-Neuve-et-Labrador, est à la recherche d’écrivains et d’artistes qui souhaiteraient collaborer dans le but de créer un livre pour enfants (d’environ 5 à 9 ans) en français autour de thèmes en lien avec Terre-Neuve et le Labrador.

Les ressources de littérature en langue française dans la province sont limitées pour les jeunes enfants (francophones et apprenants de français), Le Gaboteur aimerait donc combler ce vide et créer une œuvre à lire pour les jeunes lecteurs dans laquelle ils se reconnaissent.

Intéressé.e? Envoyez un courriel à Idriss Chafroud, à l’adresse [email protected] avec votre CV et des exemplaires de votre écriture et/ou art. Les seules qualifications que nous demandons sont la capacité à écrire en français (pour les écrivain.e.s), la créativité, la capacité à travailler en équipe, et une certaine connaissance sur Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour toute question, contactez-nous au (709) 753-9585.

Date limite de candidature: 6 septembre 2024

Merci! À bientôt!

– L’équipe du Gaboteur