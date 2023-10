PUBLIREPORTAGE – «Tout est dans la rencontre», soutient l’Ontarienne d’origine et Acadienne d’adoption Nancy Juneau. La culture, la rencontre, les émotions sont au cœur des activités des Rendez-vous de la Francophonie (RVF) et contribuent à la vitalité francophone, tant personnelle que collective. En cette 25e édition, les RVF exposent la relation intime entre la culture et le développement identitaire.