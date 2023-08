Permis de pêche pour les non-résidents, un véritable défi 

Le permis de pêche au saumon pour les personnes âgées coûte 14,95$.

Les résidents ont besoin seulement d’une pièce d’identité pour la pêche à la truite. La limite par jour est de 12 poissons.

Les non-résidents doivent procurer un permis au prix de 12$. Également, les non-résidents peuvent seulement pêcher à une distance maximale de 800 mètres de l’autoroute. Pour pouvoir pêcher plus loin, ils doivent être accompagnés soit d’un proche résidant dans la province ou d’un guide.

Tous les permis sont vendus avec des frais de commerces de 3$.

Restriction pour les non-résidents assez spécifiques

Selon Corey, les restrictions pour les non-résidents sont nuancées par une question de sécurité.

«Je viens juste de vendre un permis pour un gars de Californie, il ne connaît pas les territoires autour. Même les locaux se perdent chaque année», a déclaré Corey.

Les permis pour les non-résidents apportent de l’argent assez important pour le gouvernement, pour l’industrie de la pêche et pour l’industrie touristique. 2639 permis de saumon de type non-résident correspondent à 211 120$.

Vigilance accrue

Depuis le début de cette année, six personnes à Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà reçu des infractions en lien avec la pêche au saumon et la truite. Les infractions pour la truite varient entre 500$ et 750$ cette année avec la possibilité de confiscation de bien nécessaire à la pêche et l’interdiction d’approcher les eaux. Les infractions pour le saumon varient entre 500$ et 3000$ également avec une confiscation des biens nécessaires à la pêche et une interdiction d’approcher les eaux pendant trois ans. Dépendant de la gravité, les infractions peuvent varier.