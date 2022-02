Agenda communautaire

Provincial

Le 8 février

Atelier des dangers en ligne. Avec le nombre immense d’informations disponibles au sujet des dangers en ligne, il peut être difficile de savoir quoi faire pour protéger les enfants. De 19h30 à 20h30, mardi 8 février, assistez à une table ronde sur la cyberintimidation et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne animée en partie par Jeunesse, J’écoute. Pour plus d’information, visitez https://proofexperiences.swoogo.com/onlinedangers

Le 9 février

Atelier immobilier. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le monde immobilier de la province, le COMPAS a un atelier parfait pour vous. De 18h30 à 19h30, le mercredi 9 février, Aya Madjri, une courtière immobilière francophone, anime un atelier qui répondra à toutes vos questions. Inscription au https://forms.office.com/r/t6WyTDFGM4

Le 9 et 16 février

Conversations littéraires. La deuxième édition de la série Noires Amériques du Centre de la francophonie des Amériques, est commencée! Animées par Rodney Saint-Éloi, les séances se déroulent à 19h30, le 9 et 16 février. Inscrivez-vous au https://www.bibliothequedesameriques.com/programmation/noires-ameriques

Jusqu’au 15 février

Concours vidéo. De n’importe quel âge, n’importe où au monde, La Maison des Francophonies de Berlin vous propose un concours! Tourner une vidéo de pas plus que 90 secondes, et expliquez comment votre mot ou expression favori vous touche particulièrement. Le prix: 350 euros et une liseuse numérique. Soumettez-vos créations au https://www.francophonies.de/concours/

Jusqu’au 18 février

Sondage. La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) veut votre opinion! En participant a leur sondage sur la sécurité linguistique, vous avez la chance de gagner une carte-cadeau Sports Experts et une passe Découverte annuelle Parcs Canada. Pour compléter le sondage avant le 18 février, visitez https://bit.ly/3gjBtUa

Jusqu’au 22 février

Concours de cuisine. Avez-vous une recette qui vous tient à cœur? Partagez-la dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie pour le concours Délicieuses tradition! Les trois catégories ont comme prix 3000$, 2000$ et un voyage de deux personnes d’une valeur de 5000$. Soumettez-vos recettes délicieuses sur https://rvf.ca/concours/delicieuses-traditions/

Le 23 février

Atelier santé mentale. Mercredi 23 février prochain, la FPFTNL présente un atelier au sujet du stress et de l’anxiété, avec une présentation des services de l’institut des familles solides. Pour plus d’information, visitez https://www.facebook.com/fpftnl

Jusqu’au 24 février

Concours Immersion Clip. Attention à tous les élèves d’immersion française de la 4e à la 12e année, étudiants universitaires en enseignement, et professionnels de l’immersion, l’Association Canadienne des professionnels de l’immersion à un défi pour vous! Soumettez une vidéo de 30 à 90 secondes pour le concours Immersion Clip. La question à répondre dans votre vidéo est «comment fais-tu pour garder ton français vivant à l’extérieur de ton école?». Soumettez vos vidéos ici avant le 24 février: https://www.acpi.ca/evenements/immersion-clip/

Jusqu’au 25 février

Consultation langues officielles. Le gouvernement canadien tient actuellement une période de consultation sur le renouvellement du Programme pour les langues officielles en santé 2023-2028. Pour remplir le questionnaire et partager vos expériences personnelles, visitez https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-renouvellement-programme-langues-officielles-2023-2028.html

Le 25 et 26 février

Destination Canada Éducation. Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), organisent un salon d’emploi virtuel. Le salon est pour le secteur de l’éducation – éducateur(trice) en petite enfance, enseignant(e) aux niveaux primaire et secondaire, professeur de français langue seconde et se déroulera de 10h30 à 17h30, les 25 et 26 février prochain. Pour s’inscrire comme candidat ou exposant, visitez https://destinationcanadaeducation2022.vfairs.com/fr

Février et mars

Conférence virtuelle. Cet hiver, la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) anime une conférence virtuelle en sexologie. Mercredi 16 février à 20h, la rencontre sera au sujet de “L’intimité de votre adolescent.e (ses espaces)”. Mardi 29 mars aussi à 20h, ce sera “L’orientation sexuelle de votre adolescent.e”

Jusqu’au 31 mars

Café-rencontre. Tous les mardis à 17h, prenez un café (ou thé) et rejoignez la rencontre virtuelle du Coin Franco de Corner Brook! Il y aura des jeux et discussions en français. Inscrivez-vous pour recevoir le lien en contactant [email protected]

Labrador

Le 20 février

Chasse au trésor. Rendez-vous devant les locaux de l’Association Francophone du Labrador (AFL) dimanche le 20 février à 10h30 pour une chasse au trésor hivernale! Un chocolat chaud sera offert à la fin pour vous réchauffer. Cette activité est ouverte à tous les membres de l’AFL, inscrivez-vous au https://afl.s1.yapla.com/fr/event-28538

5 et 19 mars

Ateliers de dessin. De 11h à 12h, les samedis 5 et 19 mars, l’AFL vous invite à apprendre à dessiner virtuellement. Animés par l’artiste Camille Lavoie, les ateliers sont offerts à tous, peu importe votre niveau de connaissances artistiques. Inscrivez-vous en ligne au https://afl.s1.yapla.com/fr/event-28173

Du 11 au 13 mars

Jeux d’hiver. À noter, l’équipe de l’Association Francophone du Labrador travaille présentement à la planification des jeux d’hiver franco-labradoriens! Les jeux se dérouleront du 11 au 13 mars prochain, plus de détails à venir…

Si un événement en français est passé sous notre radar ou si vous souhaitez que votre activité figure dans l’agenda communautaire du Gaboteur, contactez-nous à [email protected].