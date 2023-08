La saison de saumon est en cours!

La réglementation

La saison de pêche a commencé le 1er juin et continuera jusqu’au 7 septembre à Terre-Neuve et 15 septembre au Labrador. Du 8 septembre au 7 octobre, le catch and release serait autorisé dans certaines zones.

Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador sont autorisés à pêcher 2 saumons par saison. Le permis est au prix de 23$. Les non-résidents de la province peuvent procurer un permis pour 80$. Par contre, ils doivent être obligatoirement accompagnés d’un guide ou membre de famille.

Avec une longueur de 246 km, la rivière des Exploits est la plus longue rivière de l’île et offre un des meilleurs sites de pêche au saumon de l’Atlantique de la province. Selon les locaux, c’est un des meilleurs en Amérique du Nord.

L’année dernière, Pêche et Océans Canada a recensé 30 196 saumons dans la rivière à Bishop’s Falls mais plusieurs questions restent non répondues: combien de saumons sont attrapés par année? Combien de saumons meurent de catch and release?