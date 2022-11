Sur l’eau à la recherche de Farley Mowat

Ouragan, changement climatique, perte et relocalisation

Si dans la première saison, l’histoire se tisse notamment autour des témoignages de personnes locales ayant connu Farley Mowat, la prochaine à venir se veut plus personnelle. Le premier épisode devrait s’ouvrir à Epworth, localité côtière sur la péninsule de Burin, là où vit le couple Blue. Leur maison et leur propriété, achetées sur un coup de tête pour 500$ il y a quinze ans, ont subi des dommages lors du passage de la tempête Larry en septembre 2021. «Nous avions l’un des derniers chafauds de pêche du village et il a été emporté en une heure sans qu’on puisse rien faire. C’est un aspect d’Epworth que Farley aimait, il la décrivait le village comme idyllique, notamment à cause de tous ces chafauds et des quais qu’il voyait depuis son bateau. Je veux donc montrer et parler des ouragans, du changement climatique et de la perte», raconte Mme Blue.

C’est aussi là que tout a commencé pour Floating after Farley. Quand il avait 14 ans, Gerald Moulton, un voisin des Blue à Epworth, a en effet connu Farley Mowat, l’aidant à réparer son bateau. Gerald a révélé à la cinéaste que l’auteur iconique s’était à l’époque amarré sur un quai anciennement présent sur la propriété actuelle des deux Ontariens. C’est cette anecdote qui a poussé Martine Blue, déjà fan de l’auteur, à commencer une série de télé-réalité en voilier sur ses traces.

Les nouveaux épisodes se pencheront aussi sur la relocalisation (resettlement) à Terre-Neuve, un sujet qu’on retrouve dans les écrits de monsieur Mowat. Selon la réalisatrice, «il était très contrarié par la question de la réinstallation. C’était un grand thème pour lui. C’est un thème pour nous parce que nous y sommes aussi confrontés, nous la vivons aussi actuellement.» L’été 2021, le couple Blue a tellement aimé le village de Gaultois qu’il y a acheté une maison, sans savoir qu’un an plus tard, plus de 75% de ses habitants se diraient en faveur de la relocalisation de Gaultois dans un vote préliminaire. Aujourd’hui, seuls environ 100 habitants vivent dans ce village terre-neuvien accessible seulement par bateau, selon le recensement Statistique Canada de 2021.

«L’excuse de la saison est plus personnelle parce que nous avons des histoires, certes qui affectent d’autres personnes aussi, mais qui nous ont aussi affecté personnellement.» Tous ces récits en lien avec Farley Mowat seront à découvrir prochainement lors de la sortie de la deuxième saison de Floating after Farley, prévue au printemps 2023.