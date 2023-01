Les mummers envahissent Bowring Park

Le mummering (ou janneying, selon la région) est une tradition de Noël où des voisins et des amis visitent plusieurs maisons au cours d’une soirée en se déguisant, en jouant de la musique et en dansant pendant que leurs hôtes essaient de deviner leur identité. Lorsqu’ils sont reconnus, ils enlèvent leur masque et les hôtes leur offrent à manger et à boire…