Enseigner le français pendant une crise du logement: zoom sur l’ouest du Labrador

Rachel Power | IJL – Réseau.Presse – Le Gaboteur

Labrador City se situe sur la frontière entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. En raison de sa situation géographique, il y a une grande présence francophone – la présence de l’Association francophone du Labrador en est la preuve. La compagnie minière Iron Ore du Canada emploie aussi beaucoup de francophones.

La ville de Labrador City a été construite autour des mines de minerai de fer qui sont les employeurs majeurs de la ville. À cause du grand nombre de travailleurs locaux et de contractuels, il y a un manque de logements. Toutes les propriétés locatives sont prises par ces travailleurs ou par les compagnies qui les emploient.

Le problème du logement n’est pas seulement dû au manque de logements locatifs. Avec le coût de la vie qui augmente, les maisons qui sont à vendre et à louer à Labrador City sont bien au-dessus des moyens de la plupart des arrivants.

Avec le prix élevé du logement, ainsi que le manque de logements disponibles, la ville fait face à un problème de manque de places. Ce manque de logement peut bien provoquer plusieurs problèmes dans la région, même pour ceux qui ont un revenu stable, y compris, mais pas seulement: des problèmes de santé mentale dus au stress associé au logement, des obstacles bureaucratiques liés au fait de ne pas avoir d’adresse permanente, ainsi que des risques plus graves pour les plus vulnérables, comme la toxicomanie.

Mais le fait français de la région pourrait également faire face à un autre problème: un manque d’enseignants de français.

Se loger en tant qu’enseignant de français

Le manque d’enseignants de langue française n’est pas un problème inconnu. Si la crise de logement est une des sources de la pénurie dans la région, ce problème pourrait s’aggraver.

Si les enseignants ne peuvent pas trouver un lieu de vie, ils ne peuvent pas déménager pour travailler dans les écoles de la région. «C’est difficile de s’engager d’enseigner dans un endroit où il n’y a pas de logements», explique un récent diplômé de l’Université Memorial. «Le stress de trouver quelque part à habiter avec des prix aussi élevés ne vaut pas l’emploi».

Une autre récente diplômée parle du fait que ce ne sont pas seulement les enseignants permanents qui manquent dans les régions rurales comme au Labrador: «La pénurie de remplaçants me détourne. Il y a déjà beaucoup de stress, car je serais une des seules enseignantes de français. Si j’avais besoin de prendre un jour de congé pour n’importe quelle raison, il n’y aurait personne pour me remplacer».

«Ce n’est pas une situation dans laquelle je veux m’impliquer», ajoute-elle.

Malgré les défis, la Big Land est une destination de choix pour certains jeunes enseignants. «C’est un bon endroit pour commencer une carrière,» explique Steven Myles, enseignant actuel du Centre éducatif l’ENVOL. «[Les écoles] cherchent toujours des enseignants de français et c’est vraiment un endroit magnifique, particulièrement si vous aimez l’hiver. Je le recommande pour tout le monde – il ouvre la porte au monde de l’enseignement.»

Que faire pour encourager plus d’enseignants à s’établir dans la région? Même avec la prime d’éloignement accordée aux enseignants au Labrador, il n’y a pas de réponse bonne ou simple qui encourage les gens à venir dans la région. Pour Steven Myles, un partenariat entre le Conseil scolaire francophone provincial et un propriétaire francophone du coin a joué un rôle catalyseur dans son acceptation du poste. «Quand ils m’ont offert de me donner un logement, j’ai décidé d’essayer d’enseigner au Labrador. Avec l’appartement fourni, je n’avais pas le stress de trouver un lieu où vivre avec la crise du logement. J’enseigne maintenant à l’ENVOL et je sens que ma carrière comme enseignant commence,» raconte t-il.

Si certains jeunes enseignants rêvent de commencer leur carrière au Labrador, le logement reste un obstacle. En 2023, verrons-nous davantage d’initiatives pour loger les enseignants dans la région? Une situation à suivre!