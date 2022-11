Généreux les 10 millions de dollars de John Risley?

Aucun commentaire

La Compagnie minière IOC et le Collège de l’Atlantique Nord/College of the North Atlantic (CNA) à Labrador City ont lancé, le 3 octobre dernier, un nouveau programme de formation spécialisée pour améliorer les compétences des électriciens d’entretien en fonction des dernières avancées en matière d’exploitation et de technologie minières.