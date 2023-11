Qui? Quoi? Quand? Édition Halloween

Depuis son lancement, en 1984, Le Gaboteur a accumulé des centaines de photos, dont une infime portion a été publiée dans le journal. De plus, les personnes croquées dans les photos parues dans ses pages n’étaient pas toujours identifiées. Contrairement aux archives papier du Gaboteur qui sont dans un état impeccable, ses photos et ses négatifs ont été préservés sans être identifiées et encore moins classées selon les règles de l’art.

Reconnaissez-vous les enfants sur ces photos, prises à La Grand’Terre et à Cap Saint-Georges prises en 1990? Ou les auteurs de ces textes, publiés aussi en 1990? Où sont-ils aujourd’hui? Envoyez les détails par courriel à [email protected]!