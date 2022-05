Un récital réussi

Le spectacle «Grease» sera présenté au Centre des arts et de la culture de Labrador City du 26 au 28 mai et un camp d’été avec des ateliers pour enfants, adolescents et adultes sera de retour en juillet. Des leçons de guitare, de violon et de piano ainsi que des cours de dessin, de couture, d’art dramatique et de théâtre musical sont offerts à partir de l’âge 7 ans. Pour des informations au sujet des programmes et des inscriptions d’automne, envoyer un courriel à: [email protected] ou consulter la page Facebook Encore Community Arts Association à compter de la mi-août.