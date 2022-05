Des cultures mondiales, chez nous et en ligne

Gratuit et libre d’accès sans inscription, vous pouvez profiter de cette nouvelle ressource à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe. En répondant à chaque quiz, vous obtiendrez un badge amusant pour votre passeport virtuel, et votre progression est sauvegardée tant que vous utilisez le même appareil, de sorte que vous pouvez revenir plus tard pour les collectionner tous.

Que votre prochaine étape soit le Congo, le Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon ou la France métropolitaine, vous pouvez en apprendre davantage sur les traditions de chaque culture qui donne vie à la francophonie d’ici: www.contact-cultures.ca.