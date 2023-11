Les Chiclettes s’en viennent!

CT – Qu’est-ce que cela représente pour vous de venir jouer dans la province avec le pourcentage de francophones le plus faible au pays?

G.C: C’est encore plus important parce que cela veut dire qu’il y a peut-être moins d’artistes [francophones] qui viennent les visiter, donc on est encore plus contentes d’aller voir cette communauté, qui, je suis sûre, ne manque pas d’énergie et de personnalité!

N.N: C’est toujours surprenant, les gens se disent « Ah oui, il y a des francophones ici? ». Moi je dis tout le temps : « Il y en a partout des francophones! ». Ce n’est pas tout le monde qui a l’opportunité de recevoir des artistes [francophones], même nous en situation minoritaire en Ontario, bien que ce n’est pas du tout la même que à Terre-Neuve. J’essaie toujours de voir quelles sont mes opportunités de rayonnement de la langue française : j’essaie d’aller voir des spectacles, des films en français…parce que je me dis que ce sont des opportunités qui nous sont offertes. […] Quelles sont les opportunités du rayonnement de la langue françaises ici? Et bien nous autres on est une belle opportunité pour les gens de St. John’s! [rire]

CT – D’où vient votre nom Les Chiclettes? Un lien avec cette expression utilisée en Suisse pour parler de la gomme à mâcher?

N.N: Cela n’a rien à voir avec la gomme, bien que nous, on dit toujours qu’on est tout aussi colorées que de la gomme, mais notre goût dure plus longtemps! [rire] On était en répétition et on essayait toutes sortes de noms, et à un moment on a dit « chick », comme trois « chicks » puis j’ai dit « chic….lette »?

J.K: On cherchait un nom qui finissait pas « ette»….On essayait, « Les Rosettes »? « Les Blettes »?

N.N: Et c’est aussi, puisqu’on est dans un milieu anglophone, on se disait que si on a des anglophones qui s’adressent à nous ou qui travaillent avec nous et bien « chiclette » en anglais, cela ne perd pas sa saveur! C’est donc comme cela que ça a commencé, aucun lien avec la gomme donc. […]

G.C: On a plein de thème pas mal plus profonds et universels dans notre spectacle, mais l’histoire du nom revient toujours…comme une histoire légendaire!

C.T – Justement en parlant de thème, à quoi peut-on s’attendre avec votre spectacle Sérieux? Bravo!?

G.C: À rire! Beaucoup d’humour. On est plutôt des humoristes sur scène, et on chante beaucoup, on danse, etc. Les thèmes qu’on aborde ce sont des thèmes universels, des thèmes où on veut toujours mettre la femme de l’avant. On aborde les thèmes de l’âgisme, les aspects qui ont évolué à travers le temps au niveau de l’égalité homme-femme et les choses qui ont moins évolué…mais toujours avec humour! On rit beaucoup de nous-même comme vous allez le voir. Je ne veux pas trop donner tous les punchs, mais on parle de thèmes qui sont d’actualité à travers une lentille vintage.

N.N: […] On veut monter que l’idée est de s’écouter, on a beaucoup de thèmes où on écoute notre voix intérieure et on essaie de faire abstraction de ce qu’il y a autour de nous pour aller chercher notre vérité à nous, à chacun d’entre nous. Chaque vérité est différente! On essaie donc d’inspirer les gens à se dire: « écoute ta petite voix et si tu te fies à elle en principe, tu devrais être capable d’avoir une prise de pouvoir sur toi-même et de faire avancer les choses!

C.T- J’ai lu aussi qu’il vous arrive de briser le quatrième mur avec le public?

J.K : Oui, parce que moi je rêve d’être animatrice de jeu questionnaire dans la vie! C’est mon gros rêve à part d’être une membre des Chiclettes. [rire]

N.N: L’idée avec le 4ème mur, c’est que pendant nos deux premières productions pendant 10 ans, on était beaucoup comme une pièce de théâtre, donc on se parlait entre nous. Mais quand on a voulu faire une mise à jour des Chiclettes, quand on eu 10 ans en 2020, on s’est dit qu’on voudrait être plus dans le type stand up et sketch pour pouvoir parler au public et l’amener à participer avec nous. Mais aussi, pour pouvoir faire des commentaires sur l’actualité, il fallait sortir de l’espèce de pièce de théâtre et aller plus vers un style stand-up. […]