Oreilles réjouies au lancement francophone du festival folk 

Il aura suffi seulement de deux pièces musicales du duo Ti-Jardin en ouverture de ce lancement spécial francophone pour que les personnes présentes dans la salle se mettent à frapper des mains et des pieds.

Il faut dire que ça gigue et ça reel avec le guitariste Mark Cormier et le talentueux et jeune accordéoniste Ryan Perrier! Les deux membres de Ti-Jardin, venus de Cap Saint-Georges pour l’occasion, alternent leur spectacle entre morceaux instrumentaux rapides et chansons francophones traditionnelles.