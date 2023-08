Une rencontre avec Marc-André Hamelin

Il est peut-être plus connu pour son apport à la mise en lumière de compositeurs moins connus de la fin du dix-neuvième et du début du vingtième siècle. Dans les années 1990, il a publié un enregistrement des compositions de Max Reger et a également donné un coup de projecteur sur les œuvres de Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté, une Russo-Canadienne elle-même pianiste-compositrice virtuose.

«J’ai toujours suivi un chemin conventionnel par rapport au répertoire traditionnel parce qu’on me l’a enseigné à l’école, donc j’ai joué beaucoup de ce qui m’a été demandé, par exemple les œuvres de Bach, Beethoven, Chopin et Liszt et Schumann. Mais j’ai toujours eu une grande curiosité naturelle, donc très tôt, j’ai été poussé vers des compositeurs beaucoup moins joués ou peut-être seulement un peu moins joué, et j’ai réalisé que la littérature pour piano était d’une grande abondance et il n’y avait jamais de limites à ce qu’on pouvait découvrir et explorer. Je n’ai demandé la permission à personne et j’étais toujours à l’avis de constater la diversité du répertoire. Je pense que ça m’a aidé pour que les gens me fassent confiance dans ce répertoire. Donc ça n’a pas été trop trop difficile.»