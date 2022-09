Un océan disparu à plus de 700 mètres de hauteur

Un site géologique accessible et préservé

Les fragments ophiolitiques présents dans la région de la Bay of Islands – dont font partie les montagnes Tablelands du parc national du Gros-Morne – vieux d’entre 485 et 515 millions d’années, sont donc des vestiges de l’océan Iapetus. Bien qu’il existe une centaine d’ophiolites dans le monde, pouvoir en observer de manière aussi accessible et aussi facilement n’est pas chose courante. «Par leur nature, ils ont tendance à être écrabouillés et piégés entre les masses continentales qui viennent en collision. Vous imaginez le résultat, c’est comme étendre un chien sur 30 mètres carrés, on ne voit plus grand-chose!», explique M. Bédard, qui a commencé à explorer les ophiolites terre-neuviennes en 1988 à l’occasion de son premier projet à la Commission géologique.

La côte ouest de Terre-Neuve compte parmi les trois sites majeurs connus les mieux préservés, avec les ophiolites d’Oman, un pays de la péninsule d’Arabie, et celles de Chypre. «Elles sont bien préservées parce qu’elles sont si grosses. On peut donc observer et reconstruire des phénomènes [géologiques] précoces», ajoute le géologue, devenu à nouveau «accro» aux ophiolites de Terre-Neuve en 2016 lors d’une visite sur le terrain.