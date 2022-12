Symptômes et diagnostics derrière les chiffres

Des régions sous l’eau

Dans les années à venir, on annonce davantage de pluie et de neige avec jusqu’à environ 10 jours de plus par an de précipitations de 10 mm ou plus. Encore pire que de devoir mettre des bottes en caoutchouc plus souvent: cette augmentation pourrait entraîner des inondations. D’ici 2099, le niveau des mers devrait augmenter d’environ 70 cm à plus de 100 cm. Et ce, surtout dans les régions de l’est de la province. «Ces quantités [d’eau] pourraient varier ou s’accélérer, en fonction de la détérioration des glaciers du Groenland et de l’Antarctique occidental», précise le rapport.

Au cours d’une durée de vie, le nombre de jours de gel sera aussi réduit de moitié dans certaines parties de la province. Le rapport prévient qu’un tel changement «créera un environnement plus propice aux nuisibles et aux espèces envahissantes».