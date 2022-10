Port-au-Port s’invite au festival du conte

Cody Broderick

Que ce soit à travers des aventures et des monstres, des histoires réelles ou même de la musique, l’Église Gower Street United, le temps d’un soir, fera voyager les spectateurs dans le monde merveilleux de la péninsule de Port-au-Port, le 22 septembre prochain grâce à un trio de conteurs d’expression française.

Louise Moyes, artiste multidisciplinaire bilingue, se joindra à Mark Cormier, enseignant à la retraite et fier conteur franco-terre-neuvien, et Anita Best, musicienne et folkloriste, pour amener les townies jusqu’à la péninsule de Port-au-Port dans le cadre du festival du conte de St. John’s.

Des contes et leurs significations changeantes

Les histoires issues de la tradition orale, contrairement à celles écrites sur papier ou filmées, sont par nature en constante évolution. Que ce soit à travers les variations régionales des histoires, la compréhension personnelle de leurs contenus ou de leur sens, ou la simple improvisation en cas d’oubli de certains éléments, différents détails et significations peuvent émerger dépendant de la personne qui raconte l’histoire, du lieu et du moment ou époque durant laquelle l’histoire est racontée.

C’est pour cette raison qu’on a de nombreuses versions du même conte partout dans le monde. «Sabot-Bottes et Petite Galoche», un conte recueilli par la folkloriste Geraldine Barter par exemple, est la version franco-terreneuvienne du «Chat botté». Plusieurs contes franco-terreneuviens présentent aussi des aventures de Ti-Jean, le «cousin» francophone du héros folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador, Jack.

Si Louise Moyes est surtout connue pour ses docudanses – des spectacles multidisciplinaires inspirés des entrevues documentaires réalisées au cours de ses voyages – ses pièces ont quant à elles une structure fixe. Pour l’artiste multidisciplinaire, le mouvement et les danses lui rappellent la suite de ses histoires: «en tante que conteuse, [les mouvements du corps] m’amène dans le conte», explique-t-elle.

Si l’artiste se sert des mouvements de ses danses pour se souvenir de la progression de l’histoire, les significations du conte pour l’artiste changent quand même.

Une des pièces qui seront présentées au festival, Florence, raconte des histoires ancrées dans le quotidien d’une mère franco-terre-neuvienne à la tête d’une famille de onze enfants. Compris d’«un mélange de contes, des récits de vie et de la dance», l’artiste incarnera Florence Leprieur, femme bien connue de l’Anse-à-Canards.

Louise Moyes, artiste multidisciplinaire, a beaucoup travaillé avec Mark Cormier et Anita Best au fil des années. Ne s’étant pas vus depuis un certain temps à cause de la pandémie, elle a hâte de présenter la soirée francophone du festival du conte avec eux, une soirée qu’elle a surnommé «le spectacle de retrouvailles» lors de son interview avec Le Gaboteur. Photo: Justin Hall (Courtoisie)

Impliquée dans le festival depuis environ 20 ans, la conteuse admet qu’au fil des années, elle comprend de mieux en mieux l’héroïne éponyme de son spectacle: «plus je conte, plus je comprends et me ressens moi-même».

Et dépendant des réactions de l’auditoire, ses récits peuvent prendre différentes significations: ces dernières peuvent devenir rigolotes, tristes, ou même étonnantes – des interactions qui lui avaient manqué lors de la pandémie quand la COVID-19 lui obligeait de présenter ses spectacles en visioconférence.

Amplifier les voix sous-représentées

Les trois conteurs, armés d’un répertoire varié de contes, de récits et de chansons issus de la tradition orale franco-terre-neuvienne, ne représentent que quelques-unes des voix parmi celles des nombreux intervenants qui prendront la parole pendant le festival.

Alors que le festival offre une programmation multiculturelle et multilingue, comprenant des genres divers tels que des récits personnels, des contes merveilleux et des chansons de tradition orale francophone et autochtone, l’édition de cette année mettra également en vedette des conteurs 2ELGBTQ+ et malentendants dans le cadre de leur nouveau programme AMPLIFY.

«La diversité fait partie de notre mission», explique Catherine Wright, présidente du festival. Avec du financement supplémentaire qui nous vient du gouvernement fédéral, les organisateurs du festival sont ainsi plus même d’amplifier des voix et des histoires issues de populations qui sont normalement sous-représentées.