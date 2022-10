Mettre sa créativité en avant, derrière une marionnette

Liz Fagan



L’artiste Louise Gauthier n’est pas étrangère aux ateliers artistiques. Multidisciplinaire, elle partage sa créativité avec le public à travers la musique, le théâtre et la peinture. Une carrière d’auteure-compositrice-interprète, la professeure d’art dramatique à MUN a déjà travaillé dans des théâtres en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. En fait, elle vient de terminer une tournée provinciale avec le spectacle de Tara Manuel, Lady of the Falls.

Deux fois lauréate du concours provincial des Arts et Lettres, elle ne manque pas de créativité. Elle est donc la personne parfaite pour faire sortir l’esprit ludique chez les adultes lors de cet atelier automnal!

Cultiver l’esprit ludique chez les adultes

Si les formations de Louise en clown et en théâtre l’ont aidée à développer les compétences requises pour animer des ateliers tels que celui-ci, l’artiste explique que tout le monde pourrait facilement se plaire dans cette activité: «Il n’est pas aussi stricte que vous pensez», affirme-t-elle. «C’est vraiment votre imagination qui embarque dans le jeu de la marionnette. Si on peut laisser la porte ouverte à l’histoire, au personnage, […] c’est là où le jeu devient le plus possible.»



Expérimentée dans les spectacles de marionnettes et d’ombres chinoises, la marionnettiste croit fermement à l’accessibilité pour quiconque souhaite participer, en utilisant notamment des objets du quotidien pour créer les marionnettes. Par exemple, elle raconte que pour une pièce qui se déroule dans le monde des dieux grecs, elle avait déjà mis en scène une marionnette souriante avec une espadrille Nike pour représenter la déesse du même nom!

Si les enfants ont des grandes imaginations, ce n’est peut-être pas aussi facile pour les adultes de se perdre dans un monde fantastique. «Les enfants peuvent facilement créer leur propre monde, donc il faut que les adultes se laissent aller dans l’atelier, pour qu’on aille dans leur monde.»

En préparation de l’atelier, elle encourage la créativité imaginaire de toute personne: «Apportez votre imagination, un objet ou une histoire que vous voulez développer. C’est la place pour ça!»