Nora Fence, sans offense

La multiplicité identitaire



Libanaise du côté de sa mère et Anglaise par son père, Morgan Moakler Jessiman est née

à St. John’s déjà avec un sens de dualité. C’est un thème récurrent dans sa vie.

Créative à plus d’un titre, en plus du burlesque, Jessiman est photographe et écrivaine de fiction. Dernièrement, elle est devenue coordinatrice pour Canadian Parents for French (CPF) et pour cette artiste franco-queer, le français joue un rôle important dans sa vie.



«J’ai fait l’immersion française depuis la maternelle, et cela m’a donné beaucoup d’opportunités de carrière. Déménager à Montréal m’a beaucoup aidé, et grâce à cela, j’ai obtenu mon diplôme en communications à l’Université Concordia.»



De retour à Terre-Neuve depuis quelques années, elle continue son parcours professionnel en français. «Je venais tout juste de quitter mon emploi à la Société Alzheimer en tant que coordonnatrice de marketing car je voulais quelque chose de plus axé sur les jeunes, et bien que CPF ne soit pas exclusivement axé sur les jeunes, ils se concentrent sur la dualité et l’accessibilité pour les personnes qui veulent apprendre le français.»

Si sa dualité identitaire est évidente sur scène la nuit, c’est aussi une réalité dans son travail le jour.