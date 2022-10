Des petites entreprises et organisations récompensés pour leur travail

Cody Broderick

IJL – Réseau.Presse – Le Gaboteur

Pour marquer la semaine des petites entreprises, le Long Range Business Committee organise une cérémonie de remise de prix pour récompenser les efforts des petites entreprises et organismes de la côte ouest de l’île. Pour la deuxième année consécutive, Horizon TNL, qui organise son propre concours pour les entreprises et organisations francophones, a été nominé dans la catégorie des organisations à but non lucratif.

Avec l’augmentation de la demande et la mise en place de nouveaux services, Diego Toledo d’Horizon NL est heureux que l’organisation soit reconnue pour le dur travail de l’équipe. «Ça donne l’impression qu’on s’aligne dans ce dont la communauté a besoin», confie le directeur général.

«C’est une grosse machine!»

Pour répondre à la demande accrue, l’organisation s’est agrandie pour créer un département d’employabilité, d’immigration économique et de recrutement avec 2 nouveaux employés, avec Régis Guyot à la direction. «Il y a trois ans, on était une personne, c’était juste Régis – et maintenant on est quatre», explique monsieur Toledo. En effet, l’année dernière, l’organisation a réussi à placer 59 francophones dans des emplois dans la province.

«C’est une grosse machine!», résume le directeur avec enthousiasme.

Sur la côte ouest en particulier, Horizon TNL a participé à un développement économique croissant. Après une collaboration fructueuse avec les villes de Trois-Cailloux et de Grand’Terre, la région, qui était auparavant une zone morte, a réussi à installer sa première tour de téléphonie cellulaire en 2020 – un projet qui «a fait beaucoup de bruit», selon le directeur.

Dans le secteur du tourisme en particulier, sous la conduite d’Andrew Hibbitts, l’organisme a contribué à faire briller le patrimoine acadien de la région. L’organisme a notamment établi un partenariat avec le festival d’été de Stephenville, la Friendly Invasion Festival, où les participants ont pu profiter d’«une journée dans le passé» grâce à des visites guidées à Grand’Terre. Selon le directeur d’Horizon TNL, l’organisme a aussi joué un grand rôle dans le recrutement d’employés bilingues dans des hôtels de la région.

Pour son avenir sur la côte ouest de l’île, Horizon TNL a les yeux rivés sur de grandes opportunités. Le directeur pense notamment aux discussions entourant le projet d’éoliennes de World Energy GH2 sur la péninsule de Port-au-Port et la Baie Saint-Georges, ainsi que l’arrivée prochaine des drones de Dymond à l’aéroport de Stephenville. «Ça va exploser à un moment donné puis ils vont avoir besoin d’une main d’œuvre [et] je souhaite qu’on puisse être considéré comme un partenaire valide pour solutionner ces problèmes.»

«Si on continue au moins à avoir cette reconnaissance année après année, juste avec ça je suis content.»

Encore plus de rayonnement pour les entrepreneurs francophones

Monsieur Toledo explique que Horizon TNL, avec son propre prix, sélectionne un entrepreneur, une entreprise ou une organisation francophone pour récompenser ceux et celles avec «une vision pour la francophonie».

L’année dernière, le peintre Michael Lainey de l’Island Studio Art Gallery – Galerie d’art à Grand’Terre a remporté le concours. L’année précédente, le trophée est allé à l’organisme communautaire Association régionale de la côte ouest (ARCO). Pour la troisième année du concours, Horizon TNL garde la surprise jusqu’à la cérémonie qui aura lieu plus tard cette semaine.