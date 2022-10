Une commémoration d’une vie en francophonie

Les récipiendaires de l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Colonial Building le 4 octobre, huit Terre-Neuviens et Labradoriens ont été intronisés dans l’Ordre de Terre-Neuve, la plus haute distinction de la province. Reconnus pour leurs accomplissements dans des domaines tels que la médecine, la culture, les services humanitaires et la défense de la langue française, Le Gaboteur vous invite à rencontrer les récipiendaires.

En photo: La médaille de l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador est composée de plusieurs symboles provinciaux réunis: elle prend la forme d’une sarracénie, faite de labradorite, et en son centre, les armoiries de la province. Crédit: Archives Le Gaboteur