Le tourisme francophone rebondit pour 2022

Cet engouement pour le tourisme francophone n’a rien d’étonnant puisque les organismes de cette industrie à Terre-Neuve-et-Labrador ont été particulièrement proactifs afin d’attirer des gens de tous les horizons de la francophonie.

Un partenariat existe notamment depuis 2017 entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Legendary Coasts Eastern Newfoundland afin d’accroître le tourisme. L’association insiste sur l’importance de faire la promotion des liens culturels, historiques et surtout géographiques entre les deux endroits au sein de leur stratégie touristique.

L’agence a donc fait beaucoup de publicités et de campagnes de communication pour d’une part inciter les gens à visiter la péninsule de Burin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et d’autre part solliciter les travailleurs et travailleuses du domaine touristique à œuvrer dans la région. À ce chapitre, une publication du 14 avril dernier sur la page Facebook de Legendary Coast encourage les établissements hôteliers de Fortune et Grand Bank intéressés par l’hébergement de travailleuses et travailleurs saisonniers à s’inscrire à leur base de données pour pouvoir les accueillir cet été.

Chris Sheppard, directeur général de Legendary Coasts, confirme que l’organisation est sur le point d’embaucher deux nouvelles personnes au centre d’information touristique de Saint-Pierre-et-Miquelon à Fortune, dans la péninsule de Burin, en prévision de l’afflux important de vacancières et vacanciers au cours des prochains mois.