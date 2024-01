C’est la même chose pour les aliments.

Par exemple, lorsque le lait atteint la date fatidique de «meilleur avant», on le jette ou il reste des possibilités? Cette indication ne devrait pas sonner comme une condamnation car si le goût, l’odeur et la texture sont intacts, c’est encore du lait, et sa consommation est inoffensive. Si par ailleurs, le lait a commencé à tourner, on peut passer à une autre étape et le transformer en fromage.

Faire du fromage peut être aussi simple que: chauffer le lait avec un acidifiant tels du jus de citron ou du vinaigre, égoutter et l’affiner. En chemin, on ne jette rien et on réserve le petit lait pour plus tard. À ne pas négliger, cette technique de fromage maison sans présure a l’avantage de ne tuer personne. En effet, la présure utilisée dans la plupart des fromages est d’origine animale, même s’il en existe une version végétale. Elle provient du 4e estomac des petits ruminants (chevreau, veau, agneau) et est prélevée avant le sevrage.

En passant, juste pour l’histoire, saviez-vous que les origines du fromage remontent à plus de 7000 ans? Ça date de bien avant les contenants de plastique et les puits de pétrole, à une époque où on utilisait des outres faites avec les estomacs des jeunes ruminants. Le lait ainsi transporté était en contact avec les parois contenant un coagulant naturel, la présure. Résultat: le lait caillait et grumelait.

Au lieu de tout jeter, nos ancêtres ont goûté, ils ont aimé et ils ont vite compris la relation de cause à effet entre le contenant et le contenu. Ainsi débute par un heureux hasard la création du fromage. C’était bien avant l’ère du meilleur avant, il va sans dire!

Donc si c’est possible de passer du lait périmé au fromage, avec un minimum d’effort et de temps, ne pourrait-on pas faire un peu la même chose avec les personnes vieillissantes? Au lieu de faire de l’âgisme, de les ostraciser, de les remiser dans des parcs à jouets pour adulte, on pourrait leur permettre d’atteindre une autre version d’elles-mêmes en leur laissant une place pour participer à la vie communautaire.

Comme un vieux carton de lait, il m’arrive parfois de sentir ce regard sur moi.

Ce jugement qui est prêt à me mettre au rancart, comme si je n’avais plus rien d’intéressant à raconter ou à dire. S’il est vrai que la vieillesse a ses limitations et ses problèmes, dans mon souvenir, la jeunesse aussi ne vient pas sans ses hésitations et ses peurs. Ce qui compte, ce n’est pas tant le nombre d’années, mais la capacité infinie qu’a la vie de se renouveler à tout âge. Prenons soin les uns des autres, car il restera toujours un temps où il faudra partir, où ni la récupération ni la transformation ne seront possibles; un temps où il faudra aller voir ce qu’il y a tout au bout, seul ou avec de l’aide.