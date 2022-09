Le cirque en tournée au Labrador

Après Blanc-Sablon, Happy Valley-Goose Bay et Churchill Falls, les artistes ambulants se sont arrêtés à l’aréna de Labrador City, les 12 et 13 août derniers, et à l’aréna Daniel-Demers de Fermont, le 14 août, avant de repartir en direction du Grand Chapiteau aux Galeries Baie-Comeau où il se produisaient, le 17 août. La tournée se prolonge ensuite du côté de Sept-Îles.

Fiers représentants des arts de la scène, les bateleurs ont animé un spectacle forain multiculturel dynamique, mettant en vedette des étoiles plus que talentueuses. Les représentations diversifiées ont grandement plu aux petits comme aux grands. L’auditoire a été émerveillé en assistant à de nombreuses reprises à d’agiles exercices physiques et techniques de cerceaux, de jongleurs et de trapézistes ainsi qu’à des tours d’adresse et d’acrobatie de haute voltige effectués par des athlètes souples et disciplinés. En plus de ces prouesses, le public a aussi pu profiter d’une animation clownesque interactive digne du cirque traditionnel.

Excitation et énergie

De talentueux artistes originaires de plusieurs pays, notamment du Brésil, de Colombie, du Mexique, du Portugal et d’Italie, ont offert une performance grandiose. Les numéros originaux de calibre international ont compris des performances inédites à moto dans une cage de fer circulaire dans laquelle étaient enfermés, au plus fort de l’action, trois motocyclistes en mouvement de façon simultanée qui se croisaient dans les airs en effectuant des pirouettes aériennes impressionnantes.

Véritable numéro d’équilibriste, l’équipe du cirque a par la suite entamé un long périple sur la route nationale 389 pour poursuivre sa tournée.