Come Home pour explorer la nature de l’Avalon

Lorsque j’étais enfant, après chaque vacance d’été, le premier jour de la rentrée, tous les enseignants fixaient le même sujet de discussion et ils nous posaient tous la même question, comme un mantra: «comment avez-vous passé vos vacances d’été?». Et nous devions tous partager nos activités des vacances d’été avec toute la classe, ce qui était la partie la plus excitante pour moi puisque cela signifiait de revivre, d’une certaine manière, les meilleurs moments de mon été!

Maintenant adulte, mes professeurs à l’université ne me posent plus cette question rituelle lors du premier jour de la session, mais j’ai pensé que partager les trois meilleurs endroits que j’ai visités à Terre-Neuve cet été serait agréable pour toute personne souhaitant explorer ou bien apprendre à connaître cette belle province. Après tout, il nous reste quelques semaines avant d’entrer réellement dans la saison d’automne, alors pourquoi ne pas profiter au maximum des jours d’été restants en visitant ces endroits qui mettent à l’honneur la flore et la faune de la province, ainsi que ses produits locaux?

Randonnée à La Manche

Le premier temps fort de mon été a été une randonnée dans le magnifique parc provincial de La Manche situé à Tors Cove. Ce sentier à travers la forêt boréale vous mène à un pont suspendu de 50 mètres traversant une rivière qu’on peut voir se précipiter dans la mer.

De l’autre côté se trouve le village abandonné de La Manche où vous pourrez vous promener parmi les fondations des maisons et des dépendances depuis longtemps laissées pour compte. Ces ruines sont nichées dans un parc avec une faune merveilleuse, des étangs paisibles et de belles cascades. Comme si la nature avait repris ses droits sur ces lieux autrefois habités.

Si vous aimez marcher dans les bois, faire du canoë, serpenter dans les ruisseaux ou nager, vous pouvez passer un bon séjour ici. Ce parc est un paradis pour les ornithologues, car plus de 50 espèces d’oiseaux ont été identifiées dans ce parc. Personnellement, ce fut une expérience incroyable de pleine conscience pour se connecter à la nature et admirer sa beauté sauvage – un moment paisible venant interrompre nos routines trépidantes de travail et d’études.

Une journée à la ferme

La deuxième recommandation est le merveilleux marché de Lester’s Farm – une ferme familiale qui se concentre sur la production agricole et l’agrotourisme située sur Brookfield Road à St. John’s. Ma partie préférée était la cueillette de fraises! Nous avons été transportés dans les champs de fraises dans un chariot conduit par un tracteur, et nous avons pu cueillir à la main les fraises les plus juteuses et les plus sucrées qu’il soit. De retour au marché, il y avait des lamas, des poneys, des émeus, des vaches, des lapins et des chèvres qu’on pouvait caresser et nous avons terminé la journée avec une dégustation de crème glacée! C’était une belle façon de soutenir nos producteurs, de manger local, au rythme saisonnier de ce que peut nous offrir la terre, de profiter du plein air, de caresser les animaux et de savourer une beauté cette fois-ci rustique.