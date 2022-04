«Kwe» dit Pêcheur, «Salut» répond Marin

Liz Fagan

Tous les mercredis soirs, la Première Nation Qalipu propose une lecture d’histoires pour les enfants âgés de 4 ans et plus avec la série Bedtime Stories with Kristen & Olivia, animée par Kristen Pittman, la responsable de l’éducation et de la formation au sein de la communauté de Qalipu, et Olivia, qui est âgée de six ans. Le 30 mars dernier, elles ont choisi de lire le récit de Brittany Luby, Encounter («Rencontre» dans la langue de Molière), qui s’inspire d’une rencontre pacifique racontée par l’explorateur Jacques Cartier dans son journal en 1534.

Kristen Pittman (à gauche) et Olivia (à droite) animant une soirée de lecture. Photo: Cody Broderick (Capture d’écran)

Les Bedtime Stories with Kristen & Olivia présentent principalement des titres autochtones, mais pas toujours, dit Kristen «comme toute histoire peut être liée aux sept Enseignements Sacrés». Olivia nous aide à combler les lacunes en rappelant aux participants ce que sont les sept Enseignements Sacrés: l’amour, le respect, le courage, l’honnêteté, la sagesse, l’humilité et la vérité.

Encounter nous fait vivre une journée ordinaire. Le Soleil réveille chaque animal un par un et finit par réveiller Pêcheur, un homme Mi’kmaq, qui commence alors tranquillement sa journée. À ce moment précis, le bateau d’un explorateur européen accoste dans la baie. Le récit le désigne par le nom de Marin. Évidemment, Marin se rend compte que les terres qu’il a découvertes ne sont pas nouvelles, ni vierges, mais qu’elles sont habitées et qu’elles sont porteuses d’histoires.

Au moment où les deux hommes se croisent, Pêcheur se frotte les yeux, essayant de s’assurer que cet homme n’est pas qu’une illusion. Marin reste fixe, curieux lui aussi. Chaque homme se salue dans sa propre langue:

Sur la même longueur d’ombre

Au fil de l’histoire, aux paroles échangées par les deux hommes se mêlent celles des animaux qui les entourent et qui sont à même de voir l’humanité présente chez Pêcheur ainsi que chez Marin.

Une image montre par exemple une mouette, haut dans les airs, surveillant les deux hommes qui se regardent. La baie d’azur scintille et se reflète sur les plumes de la mouette.

«Vous n’êtes pas si différents», crie la mouette dans le ciel. «Vous projetez tous les deux une longue ombre.»

Même si l’on connaît bien la violence qui accompagne la colonisation, Encounter présente une interaction pacifique entre un Européen et un Autochtone au 15ᵉ siècle à travers des personnages qui sont avant tout ouverts d’esprit. L’autrice souligne au fil de son livre l’importance des similarités interpersonnelles malgré les différences externes, un sentiment auquel fait écho Kristen.

«Malgré leur hésitation respective, les hommes choisissent d'avancer ensemble», explique-t-elle. «Bien qu'ils ne deviennent pas de meilleurs amis, ils vivent un moment d'honnêteté.» Les animatrices arrivent à discuter des sujets puissants d'une manière qui est à la fois appropriée pour les enfants et informative. L'illustratrice Goade réussit à captiver l'audience avec de belles images à l'aquarelle et aux couleurs vives. «Kwe» dit Pêcheur, «Salut» répond Marin

L’autrice du livre, Brittany Luby, est professeure d’histoire à l’Université de Guelph, qui se spécialise en histoire autochtone en Amérique du Nord. Sa passion pour son héritage empreint naturellement ses parcours professionnels.

Les Bedtime Stories with Kristen & Olivia se déroulent en ligne tous les mercredis sur la page Facebook de la Première Nation Qualipu: https://www.facebook.com/QalipuFirstNation.