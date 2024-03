Des romans pour divertir et inspirer les ados

Un modèle accessible et inspirant

La pédagogie s’invite inévitablement dans les diverses péripéties que vivent les personnages évoluant dans les romans de Pierre-Luc Bélanger. En effet, ce dernier ose aborder des sujets plus difficiles auxquels peuvent être confrontés les ados, comme la maltraitance ou le rejet. «Les gens heureux n’ont pas d’histoire», se plaît-il à souligner. Le pédagogue ne cherche pas à balayer sous le tapis les facettes peu reluisantes de la nature humaine, mais cherche à démontrer qu’il y a toujours des gens bienveillants sur qui on peut compter, à commencer par soi-même. L’auteur souhaite ainsi incarner un modèle positif pour ses jeunes lecteurs, notamment en les encourageant à rêver et à persévérer pour atteindre leurs buts.

Aussi, il accorde de l’importance à leurs nombreuses interrogations. «Je n’ai jamais refusé de répondre à une question d’un jeune», assure-t-il. Pour maintenir un dialogue constant avec ceux-ci, il multiplie sa présence sur les réseaux sociaux. Grâce à eux, il invite son public à suivre ses pérégrinations d’auteur en lui partageant, en toute transparence, les succès et les revers qui jalonnent son métier. «Ça prend beaucoup de persévérance, de patience et une couenne dure, car on va se faire dire non bien plus souvent que oui», reconnaît-il, plein d’humilité.

Même si Pierre-Luc Bélanger aspire un jour à vivre uniquement de sa plume, sa plus grande rétribution transcende l’aspect pécuniaire; celle de réussir à transmettre sa passion pour la lecture aux jeunes et aux moins jeunes. «Il y a des étudiants de 12e année qui m’ont avoué que c’était la première fois de leur vie qu’ils lisaient un livre au complet, et c’était le mien. Ça c’est une paye», révèle-t-il avec émotion.

Francophone et ouvert sur le monde

Écrivant aussi en anglais, l’auteur bilingue demeure habité par les nombreux enjeux reliés à la francophonie en contexte minoritaire. En publiant des romans en français, il contribue ainsi à développer un espace francophone dynamique et à diversifier l’offre littéraire. «Pourquoi on lit toujours des livres qui se passent au Québec ou en France?», questionne-t-il. Ceci dit, Pierre-Luc Bélanger peut représenter une source d’inspiration pour les jeunes francophones qui résident d’un bout à l’autre du pays. Selon lui, nul besoin de maîtriser parfaitement la langue de Molière pour s’adonner à l’écriture, tant qu’il y a du plaisir et des efforts. Celui qui a déjà été enseignant de français au secondaire avoue même qu’il lui reste encore du chemin à parcourir sur le plan grammatical. «Je me suis amélioré avec mes participes passés» tempère-t-il, sourire en coin.

De la Colombie-Britannique à Cuba en passant par le Mexique, sa passion pour les voyages se transpose inévitablement dans ses histoires. «On apprend beaucoup en voyageant, à propos de l’endroit qu’on visite, certaines langues, l’histoire, la géographie… mais des fois, on apprend aussi qui on est ou qui on veut être face à l’adversité», philosophe celui qui avoue planifier davantage ses voyages que les intrigues de ses romans. Ce sont justement les décors pittoresques de la péninsule de Crow Head qui ont servi de toile de fond à son dernier roman plein d’aventures et de suspense. Son périple dans la province, à l’été 2016, est encore à ce jour l’un des plus gros coups de cœur du baroudeur, en raison des magnifiques paysages mais aussi des gens qui les habitent. «Et il y a du bon rhum aussi!» s’empresse-t-il d’ajouter. Bien ancré dans la réalité sociale actuelle, l’auteur souligne avec amusement le caractère pancanadien de son livre Le captif du grenier. «Je suis un auteur ontarien, publié par une maison d’édition au Nouveau-Brunswick, j’ai écrit ce roman pendant mes vacances au Québec et l’histoire se passe à Terre-Neuve!» détaille-t-il en rigolant.