Les prix Arts and Letters: une édition réussie!

UNE ODE À MON MASQUE

Mon masque est un dragon.

Il me faut un feu féroce,

Orange, cramoisi, et jaune-d’or,

D’un dragon pervenche.

Comme une armure aurique,

Un bouclier fort aubergine,

Qui me protège.

Une force mystique,

Qui me dépouillerait sans son défence.

Mon dragon me prend sous son aile,

Me réconforte, me soulage, me remonte. Mon masque me manque.

Mes mots mêlés,

mélangés, mixtionnés et mariés,

Murmurés, marmonnés,

Derrière une barrière fragile et précaire.

Mon masque me manque.

Mes mots mêlés,

mélangés, mixtionnés et mariés,

Murmurés, marmonnés,

Derrière une barrière fragile et précaire.

Mon masque est un papier inférieur,

Bleu-claire et médiocre,

Fugace comme le masque d’halloween de mon enfance,

L’élastique qui brise avant même qu’on sorte.

Fragile.

Je respire si soigneusement.

Comment il me menace de mon air.

À la voix très basse, mon mantra répète,

mon masque me manque.

MALENTENDU

Quand je parle dans mon masque,

Mes mots sont étouffés,

Et les gens ne me comprennent pas.

Je dis que oui,

C’est à côté de…

Mais on me répète,

Say a potato?