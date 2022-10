Comment faire face à ces inquiétudes? 

Comment prêter un coup de main

Par exemple, vous montez la colline de Signal Hill pour avoir une vue de la capitale. Vous admirez l’entrée du port et les batteries côtières édifiées de chaque côté – les premières défenses connues de St. John’s qui protégeaient la ville contre les attaques navales. Sur un panneau, vous pensez avoir trouvé une faute d’orthographe. Peut-être que vous vous trompez et que l’erreur en question fait partie d’un dialecte local? À qui allez-vous vous adresser?

Signal Hill étant un lieu historique national, Parcs Canada gère les traductions sur les panneaux de signalisation. Nommé pour son étroitesse, 61 mètres de largeur, l’entrée du port de la ville de St. John’s, «The Narrows» devient «le goulet» en français sur ces panneaux.

L’été dernier, j’ai travaillé comme guide touristique pour Newfoundland Tours, et j’ai fait visiter ma ville natale de St. John’s à de nombreux groupes francophones. Lors d’une visite guidée que j’ai menée en août, quelques touristes m’ont communiqué une erreur potentielle sur un panneau: pour eux, «The Narrows» aurait dû être traduit par «goulot», qui selon le dictionnaire Larousse désigne le «col de bouteille ou de vase dont l’entrée est étroite».

«Détroit» semble aussi être une traduction discutable. Larousse définit le mot comme «bras de mer plus ou moins long et resserré entre les deux côtes qui le bordent, et mettant en relation deux étendues marines ou lacustres».

D’ailleurs, j’ai également rencontré des francophones qui parlent du goulet en utilisant le nom en anglais: «Sais-tu où trouver The Narrows?»

De plus en plus, les traductions s’améliorent grâce aux efforts des personnes d’expression française. Afin d’améliorer une situation, n’hésitez pas à poser les questions et soyez curieux. C’est votre droit.

Pour signaler toute erreur de signalisation aux sites nationaux, vous pouvez contacter l’agence fédérale responsable. Pour les sites historiques comme Signal Hill par exemple, contactez Parcs Canada!