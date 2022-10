De nos archives: En croisade pour faire respecter ses droits

Des convictions inébranlables

Considérant qu’Air Canada est assujettie à la Loi sur les langues officielles en tant qu’ancienne société d’État et est donc tenue d’offrir ses services dans les deux langues officielles, monsieur Thibodeau et son épouse Lynda entament des démarches judiciaires et accumulent les plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles contre le transporteur aérien.

Plus d’une décennie plus tard, en 2011, un jugement de la Cour fédérale leur donne raison en qualifiant de systémique les problèmes de non-respect de la loi par Air Canada qui a de façon répétée manqué à ses obligations en interprétant la loi de façon réductrice. La Cour d’appel casse partiellement cette décision en 2012.

Qu’à cela ne tienne, les deux irréductibles portent l’affaire jusqu’à la Cour suprême du Canada qui tranche finalement la question dans un jugement rendu en 2014 où Air Canada obtient gain de cause. Le plus haut tribunal statue que la Loi sur les langues officielles n’a pas préséance sur la Convention de Montréal qui régit déjà les dédommagements qui peuvent être exigés par les passagers de vols internationaux. La décision de la Cour suprême fait en sorte que les passagers n’ont droit à aucune compensation financière pour violation de leurs droits linguistiques sur des vols internationaux. Cependant selon l’interprétation de la plus haute instance judiciaire au pays, la violation des droits linguistiques sur les vols intérieurs peut donner droit à des dommages-intérêts selon la Loi sur les langues officielles.