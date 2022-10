Se perdre dans l’interprétation

Naviguer avec le vent dans ses voiles

On dit que lorsque vous vivez une situation tous les jours, au bout d’un moment, on ne la remarque plus. Afin d’évaluer une situation et de voir ce qui est nécessaire, un regard neuf est parfois nécessaire. Comme la province de Terre-Neuve-et-Labrador accueille des touristes d’expression française chaque année, qui de mieux pour évaluer les besoins des francophones?

Guide-accompagnateur avec l’entreprise québécoise Voyages Daniel depuis 6 ans, Jacques Montpetit est fier de ses expériences dans la province.

Monsieur Montpetit parle avec enthousiasme de ses visites guidées à Rose-Blanche, Gros Morne, Bonavista parmi d’autres régions à Terre-Neuve. «C’est sûr que les gens auraient aimé rester plus longtemps,» dit-il.

Vu la présence actuelle des résidents francophones à Terre-Neuve et au Labrador et la possibilité d’attirer plus de touristes d’expression française, le guide-accompagnateur aimerait que toute information soit accessible en français. «Une façon de séduire un visiteur francophone, c’est minimalement en l’informant proprement dans sa langue, c’est une question de respect,» ajoute-t-il.

La cause de la signalisation adéquate est importante pour monsieur Monpetit, non seulement comme guide-accompagnateur, mais aussi comme fier francophone. «J’ai grandi dans l’expression du savoir-faire québécois. Je reste un ardent défenseur de la langue française,» déclare-t-il, «je participe donc entièrement à la francisation de Terre-Neuve.»

«Je comprends qu’on n’est pas beaucoup au pays, mais ceux qui sont francophones, sont fiers de l’être. On est toujours debout malgré les pressions.»