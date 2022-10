AGA, élection et grandes orientations à l’AFL

Éric Cyr

Dans le cadre de l’événement, la présidente du conseil d’administration, Julie Blanchette, a exposé les grandes orientations de l’organisme à but non lucratif voué à assurer la survie et la vitalité du fait français dans la localité de l’Ouest du Labrador. Elle a également présenté le rapport annuel 2021-2022 ainsi que les états financiers en date du 31 mars 2022.

Selon Mme Blanchette, le bilan actuel rend compte du travail, des dossiers et des réalisations de l’AFL dans ses différents secteurs d’intervention au cours des 12 derniers mois et démontre l’engagement envers l’épanouissement de la petite communauté francophone de l’Ouest du Labrador, de sa culture et de sa langue. Mme Blanchette remercie les administrateurs et les bénévoles qui ont contribué à la continuation des activités durant la dernière année et félicite les nouveaux membres du CA qui ont choisi de s’investir à assurer l’épanouissement de l’AFL au sein du milieu. Elle a de plus souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice générale Menel Ben-Taher, originaire de Tunisie, et a aussi souligné l’importance de bien se préparer afin de célébrer le cinquantième anniversaire de l’Association francophone du Labrador qui a été fondée en 1973 et qui se tiendra l’an prochain en 2023.

Après la présentation, la trentaine de participants ont fait cuire leur repas au charbon de bois sur un foyer intérieur et des accompagnements et desserts étaient à leur disposition. Ils ont ainsi pu déguster un souper adapté à leurs goûts.

Pour en connaître plus sur les activités et services offerts par l’AFL, vous pouvez consulter la page Facebook Association Francophone du Labrador ou, pour devenir membre, composer le (709) 944-6600.