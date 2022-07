Vous rêvez d’observer les icebergs? Dépêchez-vous, avant qu’il ne soit trop tard

Le plus connu de ces icebergs est probablement celui qui a causé le naufrage du Titanic près de la pointe sud des Grands bancs de Terre-Neuve, en 1912. Cette année-là, on rapportait 1038 icebergs, un nombre qui n’est pas considéré comme étant anormalement élevé. À la suite de cette tragédie, en 1913, la Patrouille internationale des glaces – «International Ice Patrol», en anglais – a été créée. Opérée par la garde côtière des États-Unis au nom de plusieurs nations maritimes, cette patrouille a été formée dans le but de surveiller le danger posé par les icebergs sur les bateaux transitant dans l’océan Atlantique Nord.

La Patrouille internationale des glaces met annuellement à jour son décompte d’icebergs traversant le 48e parallèle vers le sud. Celui-ci correspond à la plus longue et à la plus fiable série temporelle du nombre d’icebergs atteignant Terre-Neuve. Lors d’une année normale, près de 800 icebergs traversent le 48e parallèle, situé juste au nord des Grands bancs de Terre-Neuve.

Ce décompte est cependant extrêmement variable, puisqu’il est influencé par le climat de l’Atlantique Nord. Durant les années 1980 et 1990, qui étaient particulièrement froides pour la région, plus de 1500 icebergs étaient régulièrement observés, incluant un record de 2202 en 1984. Plus récemment, 1515 icebergs ont été observés en 2019, une année marquée par un printemps plus froid que la normale, et faisant suite à une autre période froide au milieu des années 2010.

Mais ces décomptes chutent dramatiquement durant les années caractérisées par des hivers doux et des printemps hâtifs. Cette situation a été observée en 2010 et 2021, alors qu’un seul iceberg a été observé; en 2011, alors que 2 icebergs ont été observés; et en 2013, alors que 13 icebergs ont été rapportés. Pire encore, aucun iceberg n’a traversé le 48e parallèle à deux moments au cours de cette série temporelle de 122 ans, soit en 1966 et en 2006.