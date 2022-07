Le NL Folk Fest comes home à Bannerman Park

Le duo Fage & Poirier, composé de l’australo-canadienne Kiersten Fage et l’acadien Bryan Poirier, a inauguré les activités de la tente NL Folk Traditions le dimanche matin avec une session de musique trad en compagnie de Miscellany Of Folk (Billy Sutton, Eddie Costello et Benny McCarthy) et le duo Michelle Brophy et Rob Brown. Les performances ont valu aux groupes une ovation debout à la fin de la session – une bonne manière d’entamer la dernière journée du festival!

Après avoir terminé sa prestation sous la tente Neil Murray pour les jeunes, Maia McKeown est arrivée à la tente des partenaires avec le RCF pour «rosifier» l’Espace Franco avec son répertoire incluant une reprise de «Vive la rose» d’Emile Benoit en ce 30e anniversaire de sa mort et la chanson ainsi que «La vie en rose» d’Édith Piaf. Soup du Jour a suivi, préparant le public pour le dîner avec sa musique entraînante et ses chansons nouvellement écrites. Composé de Sabrina Roberts et Chris Driedzic, le duo a tenu le public en haleine en jonglant entre le français et l’anglais dans les mêmes chansons!