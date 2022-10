Un ancien édifice qui revêt une signification contemporaine

Liz Fagan

Ce n’est pas un hasard que la cérémonie d’investiture de l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador se soit déroulé au Colonial Building. Cet ancien édifice administratif a été rouvert au public le 13 septembre dernier – juste à temps! Avec des histoires cachées dans chaque coin, l’édifice est un lieu hautement symbolique et aussi, un lieu de découvertes pour les curieuses et les curieux…

Siège permanent de l’assemblée législative provinciale de 1850 jusqu’en 1959, le bâtiment a été désigné lieu historique provincial en 1974. Avec un coût total d’environ 23,4 millions de dollars partagé entre les gouvernements provincial et fédéral, la restauration du bâtiment a commencé en 2009.

«Si vous ressentez ce que je ressens, dit le lieutenant-gouverneur pendant la cérémonie, vous êtes émerveillés.»

Tout au long de la cérémonie, chaque personne présente a pu apprécier la beauté du bâtiment, qui présente les célèbres plafonds peints néoclassiques, tout aussi éblouissants le 4 octobre 2022 que le jour où ils ont été peints en 1880 par le fresquiste polonais Alexander Pindikowski.

Témoin de l’évolution politique de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, plus précisément du statut de colonie à celui de dominion autonome avant de faire partie du Canada, le Colonial Building est un grand symbole politique à Terre-Neuve-et-Labrador.

En 1932, les fenêtres du bâtiment ont été brisées et l’intérieur a été détruit, lorsque plus de 3 000 personnes se sont révoltées contre la corruption du gouvernement et la Grande Dépression. Si vous y allez un jour, vous pourrez trouver l’escalier secret que le gouverneur de l’époque, Richard Squires, a utilisé pour s’échapper. Toujours un lieu de rassemblements sociaux et culturels, et des manifestations sont régulièrement organisés dans la cour de l’édifice.

À la fin de la cérémonie, tout le monde ayant reçu leurs médailles, des applaudissements ont retenti dans la salle principale et jusqu’à la salle où étaient assis les médias – dans la même salle où attendaient les journalistes il y a presque 150 ans…