Les capitaines de COVID-19 tiennent bon la médaille

Cody Broderick

Trois professionnels de la santé qui ont tous contribué à la réponse provinciale à la pandémie ont été reconnus pour leur travail. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Janice Fitzgerald, et les docteurs Proton Rahman et Catherine Donovan sont désormais tous titulaires de la plus haute distinction de la province après la cérémonie tenue au Confederation Building le 4 octobre dernier.

La médecin en chef de la province était émue lorsqu’elle s’est adressée aux journalistes: «C’est avec humilité que je reçois cet honneur aux côtés de médecins que je respecte tant.»

Avec de nombreux autres témoignages de reconnaissance, Janice Fitzgerald est devenue une icône après un travail acharné lors des périodes les plus difficiles de la pandémie. «Son travail a permis à notre province d’atteindre les taux de vaccination les plus élevés au pays», rappelle la lieutenant-gouverneure Judy Foote. «Sa devise “Hold Fast” a rassuré un grand nombre de personnes.»

Si la Dre Fitzgerald fut une des capitaines de la réponse provinciale face à la pandémie, le Dr Rahman et la Dre Donovan ont également contribué au succès de la résistance contre COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Effectivement, les analyses prédictives du Dr Rahman sur la pandémie de la COVID-19 ont joué un rôle clé dans la prévention de la propagation du virus. En plus de ses efforts dans la gestion de la pandémie, ses recherches «ont eu un grand effet sur ses patients partout dans le monde», explique la lieutenant-gouverneure.

Dre Catherine Donovan, quant à elle, ancienne médecin hygiéniste en chef à Eastern Health, «a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion de la santé», selon la lieutenant-gouverneure. Après ses contributions à la lutte contre l’épidémie de VIH à Conception Bay North au début des années 1990, ses recherches au sein du programme de la santé cardiovasculaire de Terre-Neuve-et-Labrador («Newfoundland and Labrador Heart Health Program») et ses contributions au développement du programme de santé autochtone à la faculté de médecine de l’Université Memorial, elle a plus récemment participé dans la gestion de la pandémie de COVID-19 dans la province.

Dre Donovan, qui fut également professeure en santé publique, a même enseigné à la future Dre Fitzgerald alors que cette dernière faisait sa maîtrise. On peut dire aujourd’hui, en les voyant toutes deux recevoir ce prix de reconnaissance, que l’élève a bel et bien rejoint le maître.