Un Great Big succès

En plus de ses contributions humanitaires, Alan Doyle est reconnu pour ses contributions culturelles. Si le musicien est plus connu pour avoir fait partie du groupe Great Big Sea, il s’essaie à d’autres projets théâtraux comme The Power of One de Perchance Theatre. Son projet le plus récent, Tell Tail Harbour, est une comédie musicale qui raconte l’histoire d’un village pêcheur qui tente de survivre à une économie maigre en cherchant un médecin pour y résider afin de sécuriser l’établissement d’une nouvelle usine.

«Son immense fierté et sa passion pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador sont contagieuses», résume la lieutenant-gouverneure Judy Foote lors de la cérémonie.

Malgré son absence, son nom évoque sa voix. Parmi les nombreuses chansons interprétées par Great Big Sea, la musique du groupe est surtout connue pour amener les auditeurs à voyager dans les nombreuses baies et criques qui bordent les côtes de la province. Sur leur album de 1999, Turn, le groupe interprète une chanson franco-terreneuvienne de la péninsule de Port-au-Port – et ce, même en français.

Photo: Archives Le Gaboteur