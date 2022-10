Sondage concernant l’accès aux soins de santé chez les immigrants africains d’expression française

Liz Fagan

Son objectif: analyser comment les immigrants africains dans la capitale accèdent et utilisent les services de soins de santé, en particulier les services en santé mentale et les soins dentaires.

Vous êtes invités à participer à son enquête en ligne au cours de laquelle vous serez interrogés sur votre comportement en matière de recherche de soins dentaires et de services en santé mentale, sur les obstacles à l’accès à ces soins et services et sur ce qui, pour vous, détermine leur utilisation.

Sa recherche a non seulement le potentiel de sensibiliser le public à ces questions, mais suggère aussi une manière de mieux les développer.

«La participation à cette enquête prendra 20 à 30 minutes de votre temps, et vous pourrez y répondre de votre foyer. De plus, il s’agit d’un lien vers une enquête anonyme qui ne peut pas être utilisée pour suivre les répondants et ne peut pas être utilisée pour les identifier,» lit-on dans l’annonce de l’étude.

Pour participer au sondage, rendez-vous ici: https://mun.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXJ6Uye5lTF5Dds