La Dre Janice Fitzgerald dévoile le vaccin Bivalent

Liz Fagan

Le vaccin Bivalent sera immédiatement disponible pour les populations les plus vulnérables ou à haut risque, c’est-à-dire les adultes âgés de 65 ans et plus, les résidents des centres de soins de longue durée ou des centres de vie collective, les personnes âgées de 12 ans et plus souffrant de problèmes médicaux sous-jacents, les adultes vivant dans des régions autochtones et les adultes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables qui peuvent également présenter un risque accru face au virus. Ces personnes auront un accès prioritaire au vaccin.

Une fois ces populations vaccinées, l’éligibilité s’étendra pour inclure d’autres résidents. Le médecin hygiéniste en chef précise cependant que tout dépend de la quantité d’approvisionnement de la province.

La Santé publique a également élargi l’admissibilité à une autre dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, pour les personnes âgées de cinq ans et plus qui n’ont pas reçu de dose au cours des 20 dernières semaines, quel que soit le nombre de doses antérieures qu’elles aient déjà reçues.