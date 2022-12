Reconnaître l’innovation et la compassion en enseignement

Liz Fagan

IJL – Réseau.Presse – Le Gaboteur

La foule a bien rempli le hall d’entrée de l’édifice de la Confédération le 8 novembre dernier. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, John Haggie, ministre de l’Éducation, ainsi que les collègues et la famille des personnes nominées étaient présents.

Préparer l’avenir de la jeunesse

Cette année, les Prix d’excellence en enseignement récompensent les éducateurs et éducatrices du primaire et du secondaire, quelle que soit la discipline, qui ont fait preuve d’innovation dans l’enseignement et d’un engagement à préparer leurs élèves à la réussite future.

Arrivés à la troisième année scolaire depuis la pandémie, les enseignants et le personnel du CSFP font de leur mieux pour maintenir les mesures mises en place durant l’année 2019. Selon les lauréates, la reconnaissance est profondément ressentie.

«J’ai hâte de remettre le Prix de la compassion dans l’enseignement aux enseignants et enseignantes qui ont fait preuve d’un engagement exceptionnel pour soutenir la santé sociale, émotionnelle et mentale de leurs élèves pendant cette période sans précédent», explique le ministre de l’Éducation avant le dévoilement du Prix.

Les nominations ont été initiées par des élèves, des collègues et des parents. Pour Nancy Boutin de l’École Boréale, la nomination pour le prix pour la compassion dans l’enseignement a été une surprise totale.

Récompensée pour son travail acharné, elle a notamment lancé le programme de petit-déjeuner qui offre aux élèves un petit-déjeuner trois fois par semaine. En outre, elle a été reconnue pour le soutien qu’elle apporte à ses pairs et aux élèves chaque fois que cela est nécessaire. À l’école, elle porte en effet plusieurs chapeaux en plus de son bénévolat sur le conseil d’administration du Gaboteur Inc.

«Ce n’est pas quelque chose que je cherche, les récompenses,» avoue la franco-labradorienne. «Ce qui compte pour moi, ce sont les jeunes. S’ils sont heureux et s’ils apprennent, c’est ça la récompense».

Le Prix de l’innovation pédagogique a été décerné à Megan Heath, de l’École Rocher-du-Nord. Cette dernière a été reconnue pour l’introduction de ressources modernes telles que l’impression 3D et la création de balados, donnant à ses élèves «plus de choix et plus de voix» ajoute le premier ministre.

«C’est vraiment quelque chose de spécial» se réjouit l’enseignante. «Surtout pour moi, cela fait 6 ans que j’enseigne, alors être ici avec d’autres enseignants excellents comme madame Boutin est incroyable», ajoute-elle.

«Chacun d’entre vous préparez l’avenir de nos ressources les plus précieuses: nos enfants. Nous le prenons au sérieux,» résume Andrew Furey.

À lire aussi: