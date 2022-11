Invitation à la 33ème Assemblée générale annuelle – Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador

Chère membre, cher membre,

Chère invitée, cher invité,



Conformément à ses Statuts et Règlements, la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador vous invite à sa 33ème Assemblée générale annuelle. Cette assemblée est l’occasion pour tous de prendre connaissance des résultats financiers et des réalisations de la dernière année ainsi que des projets à venir.