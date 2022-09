Petits changements dans les services pour les petits

Cody Broderick

Si la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) s’occupait de ces services pour l’ensemble de la province l’année dernière, les parents résidant dans la capitale pourraient remarquer leur absence au centre communautaire francophone cette année.

L’organisation a par le passé offert les services de prématernelle dans la salle 111 du Centre communautaire et scolaire des Grands-Vents, mais cette année, les jeunes se trouvent au siège de la FPFTNL au 120 LeMarchant Road où la garderie 1.2.3 se trouve aussi.

Un autre petit changement pour les jeunes townies: c’est l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) qui prend désormais en main le programme d’après l’école cette année. Tenu actuellement à l’École des Grands-Vents du lundi au vendredi de 15h à 18h depuis le 12 septembre et éventuellement à l’École Rocher du Nord, le programme offre des services comme l’aide aux devoirs en plus d’activités culturelles, sociales et sportives. Le coût de l’inscription de votre enfant à ce programme est de 11$ par jour.