La nouvelle capitaine du CSFP

Liz Fagan

Michael Clair, président du CSFP, a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse le 24 août dernier en citant la vaste d’expérience de la nouvelle directrice, tant au Canada qu’à l’étranger.

Originaire du Québec, Mme Mell dispose d’une maîtrise en éducation de l’Université Gonzaga dans l’État de Washington et suit présentement une formation doctorale en éducation à l’Université William Howard Taft au Colorado, en plus de ses nouvelles responsabilités au sein du CSFP. Ayant commencé sa carrière en enseignant le français langue seconde en Colombie-Britannique, la nouvelle DGÉ a également enseigné aux Émirats arabes unis et a travaillé comme directrice et directrice adjointe dans des écoles en Allemagne, au Chili et en Chine. Plus récemment, elle travaillait comme surintendante d’école et chef de la direction pour le Conseil scolaire Kelsey à The Pas, Manitoba.



Avec le 3 octobre comme date d’entrée en fonction, la nouvelle directrice générale précise dans la communiqué de presse que son style de leadership «préconise l’inclusion, ainsi que l’engagement et le soutien aux étudiants et aux enseignants, les liens avec la communauté, l’encouragement de la croissance personnelle et de la réussite scolaire des étudiants.»