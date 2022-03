Les Jeux franco-labradoriens en texte et en photos

Cody Broderick

Photos: Cody Broderick

Une chose a été claire pendant les Jeux franco-Labradoriens: ce fut une fin de semaine riche en sport! Et pour pouvoir jouer à fond, l’Association Francophone du Labrador (AFL) s’est arrangée pour que les participants aient pris des forces avec de la bonne bouffe et de l’énergie communautaire.

L’ouverture des Jeux franco-labradoriens s’est tenue au Anik Lodge dans la soirée du 11 mars dernier avec un dîner fait maison, une compétition de fléchettes, des jeux et des courts-métrages pour les plus petits.

Toute la journée du 12 mars était, elle aussi, remplie d’activités: un match de hockey derrière l’aréna, de la gymnastique au Club Snowbirds, une course de ski de fond et de raquette au club de ski Menihek… Et une nouveauté pour cette année: un tournoi de jeux vidéo tenu aux locaux de l’AFL. En plus de tout cela, une chasse au trésor a également été organisée dans la ville tout au long de la fin de semaine pour permettre aux participants de découvrir à leur guise les petits mystères cachés de chez eux.

Au club de ski, les pistes enneigées et les salles du chalet saturées par la musicalité de la langue de Molière. Une quarantaine de personnes sont venues au club pour le ski de fond et la raquette, puis au coucher du soleil, les festivités ont commencé.

Réunis autour de la chaleur du poêle à bois à l’intérieur du chalet, l’AFL a organisé une soirée conviviale pour les participants des Jeux. Bulle par bulle, les familles ont fait griller leurs viandes sur le grand grill de la cuisine, avec des accompagnements et un dessert offerts par l’association. C’était aussi l’occasion d’annoncer les gagnants de chacune des épreuves et surtout de se détendre après une journée bien remplie d’activités.

Dimanche le 13 mars, après un déjeuner convivial ayant réuni une vingtaine de participants entre les murs du Well Bean Café, c’était direction le château d’eau pour un rendez-vous de glissade sur la colline et de traîneau à chiens. Les huskies étaient impatientes de bouger et le vent vous glaçait la peau, mais avec un peu de chocolat chaud et de nouveaux amis à fourrure, la clôture de cette fin de semaine fut des plus chaleureuses.

Rigolo fait rire la foule franco

La mascotte Rigolo a fait sa tournée pendant toute la fin de semaine. Le voici avec les gagnants comme un modèle naturel lors de la remise de médailles au Club Menihek. Le vrai prix était-il les médailles ou la possibilité de faire un câlin au gros raton laveur…? Photos: Cody Broderick