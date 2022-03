Du café pour le bien-être communautaire

Cody Broderick

Lors du déjeuner communautaire des Jeux franco-labradoriens tenu le 13 mars dernier, une vingtaine de membres de l’AFL se sont réunis au Well Bean Café. Photo: Cody Broderick

Les propriétaires du café, Tina et David Harris, offrent un espace inclusif, quelle que soit la langue. Les propriétaires anglophones, lors d’événements francophones, vous salueront même avec un petit «bonjour!» et vous demanderont si vous voulez bien un «café». Photo: Cody Broderick

À Labrador City, les restaurants de fast-food abondent: McDonald’s, Mary Brown’s et Subway se trouvent tout près l’un de l’autre. Si vous préférez goûter quelque chose de plus local, le Well Bean Café est l’endroit tendance. Pour les diverses communautés de Labrador City, le café est devenu un lieu de rassemblement très important.

À n’importe quelle heure de la journée vous y verrez beaucoup de personnes différentes. Dans les premières heures du matin, des jeunes parents et leurs bébés viennent prendre leurs déjeuners entre amis. Pendant l’après-midi, le café devient un lieu de rendez-vous pour les adolescents qui cherchent un espace pour se détendre après l’école. En plus de ces deux groupes-là, le café accueille d’autres organisations communautaires qui y tiennent des activités, comme l’Association Francophone du Labrador.

Dans le cadre des Jeux franco-labradoriens, une vingtaine de membres de l’AFL se sont réunis au café pour un déjeuner convivial le dimanche matin du 13 mars. Normalement fermé le dimanche depuis quelques mois, les propriétaires ouvrent les portes de leur établissement spécialement pour des activités communautaires de ce genre. La semaine précédente, ils avaient également accueilli des membres de l’église pour un souper de dinde.

Ouvrir un café était un rêve de Tina et David depuis une quinzaine d’années. Un rêve sans réelle arrière-pensée financière. Tous deux originaires de Labrador City, c’est la vie communautaire de la ville qui leur est importante. Après avoir pris leur retraite de leurs emplois à la Compagnie Iron Ore du Canada, un espace sur Amherst Avenue s’est libéré et une belle opportunité d’ouvrir le café de leurs rêves leur est tombée dessus!

À côté d’une pharmacie et d’un magasin dédié aux sports, David affirme que le café se trouve effectivement dans «un milieu de bien-être». Comme les médicaments et l’activité physique, la vie sociale fait également partie de la santé, ce qui fait que le nom du café s’appelle Well Bean Café: un jeu de mots avec l’expression anglaise pour bien-être («well being») et grains de café («coffee beans»).

Si Tina et David souhaitent que leur café soit au cœur de la communauté pour la diverse population de l’Ouest du Labrador, l’AFL a déjà beaucoup d’idées quant à comment utiliser l’espace dans l’avenir: dans le cadre du Cercle francophone par exemple, une initiative ayant pour but d’aider à intégrer les nouveaux arrivants à travers la socialisation.