Les photos gagnantes de la fin de semaine

Cody Broderick

Les noms des gagnants ont été annoncés lors du dîner au chalet Menihek le 12 mars. En choisir une s’est avéré trop difficile – voici donc les DEUX photographies gagnantes!

Les deux photos gagnantes seront exposées au Centre des arts et de la culture à Labrador City et seront transformées en cartes postales. Les photographes ont également gagné chacun un abonnement au Gaboteur, un t-shirt et un sac fourre-tout. Félicitations!

Photo: Denbeigh Whitmarsh

Photo: Sylvie LeBreton