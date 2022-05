Les jeunes francos se réunissent

Maya Marmouche

L’œuvre d’art que Maya a créé lors de la Rencontre jeunesse provinciale. La jeune townie en septième année à l’École Rocher-du-Nord, n’est pas la seule de sa famille à participer aux activités communautaires francophones. «Ma sœur Nadia est la présidente de Franco-Jeunes et c’est pour cette raison que je veux devenir membre de Franco-Jeunes moi aussi», explique-t-elle par courriel. Photo: Courtoisie Maya Marmouche

La rencontre a débuté le mardi 19 avril avec un atelier de deux heures animé par l’organisme Citoyenneté jeunesse, «Comment exercer son influence». Cette activité nous a permis d’apprendre comment faire preuve de leadership. Nous avons analysé notre rôle en tant que citoyen dans notre communauté locale et à l’échelle nationale canadienne. Nous avons également appris les responsabilités et les devoirs reliés au pouvoir politique à tous les niveaux. Nous avons discuté des éléments importants de ce qui constitue un bon leadership et les facteurs encourageant une bonne communication dans nos relations avec les autres lorsqu’on veut réaliser des activités et des projets.

La deuxième activité de la rencontre était un atelier de peinture avec l’artiste locale Dominique Hurley. Nous avons reçu chacun une trousse de base constituée de tout le matériel nécessaire pour réaliser nos propres œuvres artistiques: de la peinture, des pinceaux et une toile.

Lors de cette belle activité, nous avons créé des peintures basées sur un sentiment important de nos vies. Moi, j’ai peint une œuvre qui représente la joie avec de nombreuses couleurs chaudes et froides, et des formes telles que des cercles, des carrés et des spirales. Mme Hurley nous a suggéré d’utiliser des contenants de recyclage, et des ustensiles pour rendre notre œuvre plus originale. Avec son aide et son influence, j’ai pu peindre une œuvre dont je suis très fière. Cette activité m’a aidé à découvrir des techniques d’art, de réfléchir et de m’exprimer de façon créative.